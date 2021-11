Apre il presidio sanitario e ambulatorio “Porto Lavante” della Croce Bianca Genovese

Accanto al nuovo presidio verrà collocato l’ambulatorio mobile che consentirà di effettuare screening sanitari sottobordo alle navi

Sabato 13 novembre alle ore 11:00, nello spiazzo antistante la palazzina servizi di via Molo Cagni (area Riparazioni navali) la Croce Bianca Genovese inaugurerà il nuovo distaccamento, presidio sanitario e ambulatorio “Porto Levante”.

La cerimonia, che si svolgerà anche in caso di pioggia essendo previsto un riparo per le autorità intervenute e per le orazioni, verrà anche trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della pubblica assistenza.

