Toti: «Rispetto al 2020 il 90% di ospedalizzati in meno. Per Natale sono sereno»

Il Presidente della Regione e assessore alla Sanità lo ha detto stamattina a Radio24: «La campagna vaccinale ha funzionato e ci sta proteggendo, ma sappiamo che l’emergenza non è finita»

«Non sono preoccupato» ha detto Toti alla trasmissione radiofonica “24 Mattino” aggiungendo che, alla luce dei dati, «la campagna vaccinale ha funzionato e ci sta proteggendo; ma sappiamo che l’emergenza non è finita, che dobbiamo stare attenti, che le terze dosi sono indispensabili e che dobbiamo arrivare al 90% ed oltre di vaccinati».

«Sul Natale non sono preoccupato – ha concluso – perché rispetto allo scorso anno con una circolazione del virus simile e con un Rt come lo scorso autunno abbiamo il 90% in meno di persone in ospedale e quindi sono abbastanza sereno».

Mi piace: Mi piace Caricamento...