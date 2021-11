Ruota a Brignole, bocciatura unanime dei sindacati contro la scelta di Tursi: «Va collocata altrove»

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal: «Collocare la ruota panoramica in Viale Caviglia ci pare una scelta inopportuna sia dal punto di vista trasportistico, sia sotto il profilo della sicurezza; togliere spazio a uno dei più importanti capilinea del trasporto provinciale, con ripercussioni anche sugli spazi dedicati al trasporto urbano, peggiorerà il servizio ai cittadini e le condizioni di lavoro dei dipendenti Amt». Ugl aveva già preso posizione nei giorni scorsi

«Non da meno sono le preoccupazioni relative alla messa in sicurezza dell’area interessata, sia nelle fasi di installazione/rimozione della giostra, che nella fase di messa in esercizio dell’attrazione; inoltre, allo stato attuale, non ci è stato ancora chiarito con precisione come Viale Caviglia sarà organizzata per ospitare i capilinea, le vetture in sosta lunga e la giostra panoramica – scrivono al sindaco Marco Bucci i quattro sindacati -. In ultimo, ma non per questo meno importante, siamo a rimarcare come le scriventi OO.SS., siano venute a conoscenza dell’installazione della struttura di cui all’oggetto solo attraverso gli organi di stampa senza essere state informate dall’Azienda o dall’Amministrazione Comunale. Per i motivi sopra descritti, le scriventi OO.SS., pur rimanendo disponibili a un confronto sul tema, esprimo la loro contrarietà all’iniziativa ed auspicano che il Comune di Genova collochi in un’area diversa e più idonea la ruota panoramica».

C’è poi chi si chiede se sia stato fatto un bando per l’assegnazione degli spazi pubblici.

