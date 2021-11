Personale Amt e Polizia locale per evitare incidenti. Quanto costerà ai genovesi mantenere la “ruota” a Brignole?

Personale (che ha un costo) destinato alla sicurezza a seguito della collocazione della giostra, che è di un’azienda privata. È quanto si evince dalla risposta della Giunta al fuoco di fila di critiche di Gianni Crivello (Lista Crivello), Cristina Lodi (Pd) e Luca Pirondini (M5S), in parte sovrapponibili a quelle dei sindacati dei lavoratori (Cgil, Cisl, Uil e Cisal oltre a Ugl) che denunciano condizioni di insicurezza e chiedono l’immediato spostamento della ruota panoramica. Gli assessori Bordilli e Campora non rispondono in aula a molte delle domande della minoranza

«Nella passata amministrazione – dice Gianni Crivello, capogruppo della lista che porta il suo nome e nella giunta Doria assessore ai lavori pubblici – abbiamo impiegato 400 mila euro in sinergia con Municipio Medio Levante per riqualificare la zona e costruire a lotti una prospettiva tra piazza della Vittoria e la stazione Brignole. Qualche giorno fa, nel Municipio, la minoranza ha chiesto la collocazione dei giochi in quell’area. La maggioranza di centrodestra ha detto “no” perché “probabilmente la Soprintendenza li avrebbe bocciati. Più che stupirmi rimango allibito. È chiaro che se voi avete dato il benestare per collocare questa ruota panoramica sia stato per aumentare l’attrattività turistica, con l’incremento delle persone che passano in viale Caviglia, e non certo per fare un favore a qualcuno. Vi è sfuggito che lì, oltre ad autisti e passeggeri di diverse linee, incrociano gli operatori per la sanificazione dei bus oltre a un flusso di utenti, pendolari e di personale Amt. Nonostante questo, non avete minimamente, però, sottoposta la cosa alle organizzazioni sindacali. La ritengo una scelta scellerata e improvvisata. Avete tenuto conto che nei bus c’è materiale potenzialmente infiammabile, c’è un piano d’evacuazione, e della necessità predisporre piano di sicurezza?» Crivello ha, infine, ricordato che la la ruota sarà inaugurata sabato prossimo senza che i rappresentanti dei lavoratori siano stati sentiti.

La consigliera del Pd Cristina Lodi ha ricordato che attorno ai giardini, oltre agli alberi presenti, ci sono case anche più alte della ruota panoramica e che quindi «quelli che saliranno non vedranno nulla se non una serie di case» e ha chiesto quindi perché non collocare la giostra «in piazzale Kennedy, la zone dove le giostre vanno posizionate, in un contesto di divertimento». A tutto questo, ha detto, «si aggiunge un peggioramento del servizio per i cittadini e un aggravio delle condizioni di lavoro per i dipendenti Amt», in un luogo dove è stato posizionato l’hub dei bus extraurbani (in coincidenza col passaggio di molte linee urbane n. d. r.) che è stato una conquista. Questo avrà una forte ripercussione sul trasporto urbano e sulla sicurezza per quanto riguarda turismo, e utenza cittadina, come hanno sottolineato i sindacati. Se il Comune decide di lasciarla lì, deve chiarire ai dipendenti di Amt in che modo pensa di mettere in sicurezza l’area sia durante la permanenza della giostra sia durante la sua rimozione. Deve dire

come viale Caviglia verrà riorganizzata per ospitare i capolinea, le vetture Amt in sosta e, contemporaneamente la ruota panoramica. Lì ci sono anche i mezzi Amt posteggiati per eventuale cambio nel caso in cui se ne guastino altri».

Luca Pirondini, capogruppo del M5S, ha detto di voler concentrare il suo intervento sulla «sicurezza delle persone». Pirondini ha definito «discutibile» la collocazione per «manovre potenzialmente pericolose per i pedoni tanto che adesso sono i colleghi degli autisti alla guida a dare una mano a fare manovra».

«Di fatto – ha proseguito Pirondini – ci sono molti pedoni, pendolari e cittadini in zona, davanti alla stazione. Siamo sicuri che l’operazione tuteli la sicurezza delle persone che passano a piedi? Noi pensiamo di no. La collocazione della ruota è una soluzione temporanea o definitiva? Dove finiranno i mezzi extraurbani in sosta prima di partire?».

«Questa soluzione – ha risposto l’assessore al Porto Antico, da cui la ruota è stata spostata e competente in materia di spettacolo viaggiante, Paola Bordilli – ha richiesto dei pareri tra cui alla Polizia locale, alla Mobilità e alla Soprintendenza. Sono pervenuti pareri favorevoli e per questo si è provveduto a rilasciare l’occupazione. La soluzione è temporanea: sono stati concessi 6 mesi». Bordilli ha anche deciso di polemizzare con la minoranza per non aver elevato prima le critiche alla collocazione.

«Fin da subito – ha aggiunto l’assessore alla mobilità Matteo Campora – si è pensato a un’occupazione temporanea perché nell’area sono previsti importanti progetti e investimenti. È confermato l’hub del trasporto pubblico che vedrà anche la presenza delle sarà banchine strutturato come una vera e propria zona di interscambio. È una scelta precaria che non comporterà una rinuncia all’hub di trasporto extraurbana. Dal punto da vista pratico, i mezzi troveranno spazio in viale Caviglia con lo spostamento di 4 bus urbani che stazioneranno in via Duca d’Aosta. È prevista la presenza di movieri Amt. Chiederemo anche la presenza della Polizia locale».

Nella replica, Crivello si è domandato se sia stato chiesto il parere ai Vigili del fuoco e al Municipio, oltre che dei sindacati: «Vi siete scordati, spero in buona fede – ha detto -, di chiedere parere a chi ci lavora, ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali. La collocazione è una scelta inopportuna, sbagliata non sicura, che permetterà a chi salirà sulla giostra di vedere le chiome degli alberi e qualche edificio qua e là. Non sono soddisfatto risposte».

«Dice bene Campora quando parla di “soluzione precaria” – ha commentato Lodi -. Nella sua precarietà resta il problema dei lavoratori non risolto. Evidentemente la vostra soluzione non va bene, visto che è stato oggetto di una lettera dei sindacati al Sindaco. È opportuno che la Giunta incroci velocemente le organizzazioni sindacali. Non avete risposto alla domanda sul rilievo turistico: lì non c’è nulla di “panoramico” da vedere». Rispondendo a Bordilli, Lodi ha sottolinea che «le scelte le fa l’amministrazione e se ne assume le responsabilità».

«Non avete chiesto nulla ai cittadini ai quali saranno inflitti molti disagi, e stiamo parlando di cittadini che già si spostano in orari difficili, che oggi dovranno anche affrontare questo disagio. Spero nello spostamento veloce di questa giostra».

«È una dimenticanza grave quella di non chiedere un parere a chi nella zona ci lavora – ha concluso Pirondini -. Sei mesi sono un periodo di tempo molto lungo se si mette a rischio la salute delle persone. Vi assumete una responsabilità grande quando il rischio viene segnalato dai lavoratori e da tanta parte del Consiglio comunale. È una scelta pericolosa. Ho chiesto se dal punto di vista della sicurezza la giunta è tranquilla, ma non ho avuto risposta. Possiamo parlate di installazione natalizia o, forse, elettorale».

Come è evidente, tanti sono gli interrogativi a cui non sono arrivate le risposte. Noi ne abbiamo un’altra che non è stata posta dalla minoranza: lo spazio pubblico è stato messo a bando o è stato concesso all’attrazione specifica senza gara?

