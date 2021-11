Il “Colombo” sulla Cnn: «Atterrare all’aeroporto di Genova è il modo migliore per tuffarsi nel Mediterraneo»

Toti: «L’emittente americana non poteva spiegarlo con parole migliori. L’atterraggio a Genova è considerato uno dei 15 più spettacolari al mondo»

«”Atterrare all’aeroporto di Genova è il modo migliore per tuffarsi nel Mediterraneo”. La Cnn non poteva spiegarlo con parole migliori! – scrive il presidente della Regione Giovanni Toti sui social -. Secondo la celebre emittente americana ammirare Genova dal cielo è davvero un’emozione unica, tanto da posizionare il nostro Aeroporto nella classifica dei 15 atterraggi più spettacolari al mondo. E come darle torto? Volare per credere».

