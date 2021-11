Vola la porta di un bagno chimico dal cantiere del viadotto Bisagno. Un ferito

La porta si sarebbe staccata e sarebbe volata fuori dal cantiere sistemato alla base del viadotto colpendo un consigliere del Municipio Media Valbisagno. L’uomo è stato soccorso e trasportata in ospedale in codice giallo, di media gravità

Sul posto c’è la Polizia locale che sta verificando le effettive condizioni del ferito al termine della visita al pronto soccorso e la necessità di eventuali azioni di messa in sicurezza.

Sicuramente, la porta non è volata dall’alto, ma si sarebbe staccata, forse sbattendo a causa del vento, al piano strada e sempre a causa di una forte raffica avrebbe superato la recinzione.

Anche il presidente del Municipio, Roberto D’Avolio, si sta interessando della questione.

«Mi hanno messo il collare e sono in attesa dei raggi – dice il consigliere di Municipio Giuseppe Sotgiu che è stato colpito -. Non so nemmeno come la porta abbia potuto superare la rete. Per fortuna non ha colpito con uno spigolo, ma di piatto. Ho dolori alla schiena, alla testa e a una gamba»

