Continua l’intervento dei Vvf per la lastra in bilico a decine di metri da terra

Se non sarà possibile rimuoverla dall’interno, sarà necessaria una piattaforma aerea. La lamiera pericolante si trova sopra il quattordicesimo piano

Proseguono le operazioni di rimozione parti pericolanti da parte dei Vigili del fuoco in seguito al forte vento di questi giorni. Particolarmente complesso l’intervento in via Scarsellini, angolo via Scappini, dove delle lamiere risultano in bilico in sommità ad un grattacielo. Al momento si sta cercando di rimuoverle dall’interno ma non si esclude un’opera con una piattaforma aerea.

