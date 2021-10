Corteo no green pass, il Siap «La violenza gratuita va respinta con tutti i mezzi di cui lo Stato dispone»

Il segretario del sindacato di Polizia Roberto Traverso: « La violenza gratuita scatenata da orde barbariche di inquietanti di equivoci personaggi non deve essere tollerata. I movimenti politici e le associazioni di qualsiasi tipo che utilizzano la violenza vanno sciolti»

«Nell’esprimere massima solidarietà a chi subisce inaccettabili vili attacchi anti democratici, ricordo che la Storia c’insegna che i vili squadristi delle piazze si nutrono del dissenso alimentato da inutili, pericolosi, egocentrici capipopolo – dice Traverso -. Vista l’importanza del proprio contenuto rilancio con forza sul territorio ligure le immediate parole di solidarietà espresse dal Segretario Generale Nazionale del Siap Giuseppe Tiani ai poliziotti coinvolti negli scontri e alla CGIL:”Uno Stato civile non può tollerare la violenza gratuita scaturita da una manifestazione illegale e non autorizzata capeggiata da notissimi estremisti dell’estrema destra extra parlamentare che hanno manipolato politicamente il dissenso di una parte della popolazione sul Green Pass. Intollerabile la violenza fisica e verbale scatenata contro la sede della Cgil e i palazzi che ospitano Governo e Parlamento. Esprimo totale solidarietà alla Cgil e al suo segretario Maurizio Landini e ai colleghi e colleghe che devono gestire tensioni degne degli anni bui della Repubblica. La violenza gratuita scatenata da orde barbariche di inquietanti di equivoci personaggi non deve essere tollerata e va respinta con tutti i mezzi di cui lo Stato dispone Assolutamente legittimo indispensabile e necessario l’utilizzo della forza da parte delle forze di polizia per disperdere i nuclei violenti organizzati. Evidente che la libertà e la democrazia nulla hanno a che vedere con quanto sta accadendo nella Capitale evidenti le difficolta’ e il pericolo a cui sono sempre esposti i poliziotti. I movimenti politici e le associazioni di qualsiasi tipo che utilizzano la violenza vanno sciolti».

