Un altro incidente in A7 di nuovo tra Ronco e Busalla, 5 km di coda

Coda di 5 km tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto per incidente. Sul posto i vigili del fuoco per rimuovere il mezzo andato fuori strada. Poi si dovrà anche recuperare il materiale disperso sulla carreggiata.

Le foto dei Vvf dell’incidente per fortuna senza conseguenze per l conducente stamattina sulla A7. Un camionista, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed ha finito la sua corsa su un fianco schiantandosi contro il muro poco dopo Busalla in direzione Genova. Fortunatamente l’autista ne è uscito illeso. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area. L’autostrada è rimasta aperta con il transito ad una corsia

Il tratto di autostrada è lo stesso rimasto chiuso ieri per parecchio tempo a causa di analogo sinistro.

