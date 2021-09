Ubriaco, molesta i passeggeri di un treno. Denunciato

Il capotreno è stato costretto a fermare il convoglio per fare scendere il 40enne pregiudicato

A Moneglia, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per interruzione di un servizio pubblico un 40 enne di Vercelli, senza fissa dimora, gravato da pregiudizi di polizia. L’uomo, a bordo del treno Genova – La Spezia, in evidente stato di ebbrezza, molestava i passeggeri e il capotreno, motivo per cui il convoglio era costretto a fermarsi alla stazione ferroviaria di Sestri Levante. I carabinieri, giunti sul posto, fermavano il soggetto e facevano riprendere il normale traffico ferroviario.

Mi piace: Mi piace Caricamento...