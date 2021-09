Racconta ai poliziotti che torna dalle Serali, ma è un pusher. Denunciato

In casa, il ventunenne aveva altra sostanza stupefacente

La Polizia di Stato di Genova ha denunciato ieri sera un genovese di 21 anni, pregiudicato, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti di una volante del Commissariato Cornigliano, durante il regolare controllo del territorio, hanno incrociato il 21enne a bordo di uno scooter ed hanno deciso di fermarlo in via Pieragostini. poco prima delle 20.

Il giovane, con in spalle uno zaino, ha dichiarato agli agenti che stava rientrando a casa dalla scuola serale in zona Sestri Ponente ma, quando è stato invitato a mostrare il contenuto delle sue tasche e dello zaino, gli operatori lo hanno “pizzicato” in possesso di una bustina contenente circa 8gr di hashish e di 25 euro, arrotolati in maniera maldestra.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito agli agenti di rinvenire ulteriori 35 grammi della medesima sostanza ed un bilancino di precisione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...