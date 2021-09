Pd contro Lega: «Per campagna elettorale infanga Sampierdarena, ma è responsabile»

Consiglieri del Carroccio escono per la terza volta su un quotidiano parlando dei problemi di sicurezza. Il consiglieri Dem del Municipio Centro Ovest: « Scaricano la colpa del degrado di Sampierdarena sul Governo nazionale, non ricordando che la stessa Lega ne faccia parte, nonostante siano alla guida del Comune di Genova da 4 anni e mezzo e tenendo per le mani alcuni degli assessorati più importanti: sicurezza e polizia locale, commercio, patrimonio e sviluppo economico». E, fino al ribaltone, la Lega ha gestito anche lo stesso Municipio

«La campagna elettorale della Lega è iniziata e a farne le spese è Sampierdarena – dicono il Coordinamento Pd Centro Ovest e il gruppo Partito Democratico nel Municipio Centro Ovest -. La Lega di Salvini, per mezzo dei propri consiglieri, esce per la terza volta sulle pagine dei un quotidiano attraverso articoli che denigrano il nome di Sampierdarena. Scaricano la colpa del degrado di Sampierdarena sul Governo nazionale, non ricordando che la stessa Lega ne faccia parte, nonostante siano alla guida del Comune di Genova da 4 anni e mezzo e tenendo per le mani alcuni degli assessorati più importanti: sicurezza e polizia locale, commercio, patrimonio e sviluppo economico. La Lega con questi articoli ammette la propria incapacità di governare e, dedicandosi alla mera raccolta di voti, infanga il nome del quartiere di Sampierdarena».

«Esistono, e sono sotto l’occhio di tutti, i problema di sicurezza e di degrado a Sampierdarena, ma dovrebbero essere affrontati attraverso: maggiori presidi ed interventi puntuali delle forze dell’ordine; azioni di prevenzione; strategie atte a risolvere l’impoverimento del tessuto urbano: conservazione del piccolo commercio e delle strutture culturali – proseguono i democratici -. Non è pensabile una risoluzione stile Lega attraverso l’innalzamento di cancellate, il depotenziamento dei Municipi, l’instaurazione di nuovi centri commerciali e la denigrazione dei quartieri. Come Partito Democratico del Centro Ovest esigiamo rispetto per il quartiere di Sampierdarena, esigiamo politiche ed interventi atti a garantire la sicurezza dei cittadini e ad impedire fenomeni come quelli avvenuti in via Buranello, via Carzino, via Balbi Piovera, via la Spezia. Se la Lega non si sente in grado di agire rispetto a quanto promesso nelle scorse campagne elettorali, faccia un esame di coscienza e un passo indietro rimettendo nelle mani del Sindaco le proprie deleghe».

La Lega ha gestito anche il Municipio in questo ciclo amministrativo, fino a quando il M5S le ha tolto il sostegno per costituire una maggioranza con il centrosinistra e fare proprio il ruolo di presidente del parlamentino locale.

