I minori svaligiatori di negozi tentano la fuga e feriscono i poliziotti della Penitenziaria

Solo l’arrivo degli agenti della Polizia di Stato e altri “baschi azzurri” in forze è riuscito a fermare la furia dei due violenti che hanno anche distrutto l'”area matricola”. È successo durante l’immatricolazione per il trasferimento nel centro di prima accoglienza di via Frugoni

A darne notizia è il segretario regionale di UilPa Polizia Penitenziaria. Verso le ore 12.30 di ieri, due detenuti di origini marocchine, entrambi classe 2005, arrestati ieri dalla Polizia di Stato e autori del furto di una cassaforte con 10 mila euro da un negozio di animali a Sampierdarena, sospettati di altri furti con spaccata oltre e denunciati anche per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale sono stati trasportati su ordine del pm di turno presso il Centro di Prima Accoglienza di via Frugoni. Durante l’immatricolazione, hanno cercato di evadere. «I due giovani, “ben messi” fisicamente si sono praticamente scagliati contro gli unici due poliziotti penitenziari in servizio , che per impedire la fuga, sono rimasti gravemente feriti – dice Pagani – Solo grazie all’arrivo dei rinforzi si è evitata l’evasione e la tragedia. L’intera Area matricola è stata distrutta e i due poliziotti sono stati trasportati all’ospedale Galliera». L’auspicio del sindacato è che «l’Amministrazione tenga almeno considerazione l’operato dei baschi azzurri che hanno evitato con sacrificio l’evasione dei due pericolosi detenuti minori».

