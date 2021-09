“Caruggi@Sport”, sette giorni di sport in nove luoghi del centro storico

Dal primo al 7 ottobre, consentirà di scoprire diverse discipline. Otto gli enti coinvolti. Le zone interessate saranno: piazza delle Marinelle, piazza Cernaia, piazza di Sarzano, Giardini Luzzati, piazza del Campo, piazza Durazzo, piazza Don Gallo, piazza Postavecchia e i Giardini Baltimora. Tutte le attività si svolgeranno in due fasce: quella mattutina dalle 10 alle 12.30 e quella pomeridiana dalle 16.45 alle 19.15

Parkour, basket, mountain bike, tennis e sport adattati per persone diversamente abili sono alcune tra le discipline che dal primo al sette ottobre animeranno nove luoghi del Centro Storico, tra piazze e giardini, per la manifestazione “Caruggi@Sport”.

«La nostra città è sempre più proiettata verso il 2024 – dice il consigliere delegato agli aspetti organizzativi di Genova2024 Capitale dello sport Vittorio Ottonello – ed eventi come questo sono fondamentali per fare da traino. A dimostrazione di quanto Genova sia una città che ama visceralmente lo sport, voglio ricordare la classifica pubblicata lunedì 27 settembre dal Sole24Ore in cui la nostra provincia è stata incoronata la terza più sportiva di Italia. Senza dimenticare, però, che sono proprio eventi come questi che possono avvicinare giovani e meno giovani all’attività sportiva e motoria, con spazio anche per discipline paralimpiche. Eventi per tutti, insomma, con il bonus della cornice del nostro centro storico».

«Sono molto felice di poter ospitare questa manifestazione proprio tra le vie, le piazza e i giardini del Centro Storico – dice il presidente del Municipio I Centro Est Andrea Carratù -, un evento che sono sicuro porterà molte persone, tra curiosi e appassionati delle varie discipline che si potranno provare e scoprire. Come detto anche dall’assessore Bordilli il connubio “Caruggi@Sport” sarà un modo diverso per scoprire sia la città che alcune discipline».

“Caruggi@Sport” rappresenta infatti uno degli eventi che faranno da traino a Genova2024 Capitale dello Sport e vede la collaborazione di Aics, Csi, Uisp, Sisport, Pgs, Cus, Fiba ed Endas. Molti gli sport e le discipline che si potranno scoprire: tennis, pallavolo, basket, mountain bike, tiro con l’arco, danza contemporanea, ginnastica posturale, wing chun, karate, hockey, golf, rugby, fitness, wellness, parkour e badmington. Le attività di calcio saranno coordinate con le scuole e ci saranno anche dimostrazioni di orienteering, ballo country e attività circensi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...