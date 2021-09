Via Domenico Chiodo, salta tubatura dell’acqua. Strada chiusa per le riparazioni

Le utenze della zona sono senz’acqua. La riparazione non è prevista prima di metà pomeriggio. Nel frattempo ci si può rifornire all’autobotte

Terza tubatura rotta in 2 giorni. Iren fa sapere che la riparazione durerà almeno fino a metà pomeriggio. Nel frattempo, le utenze collegate rimarranno senz’acqua e la strada resterà chiusa all’altezza del voltino proprio per consentire agli operatori di lavorare alla riparazione.

Un’autobotte è stata posizionata nella stessa via Domenico Chiodo tra il civico 39 e il civico 43, all’altezza dei serbatoi San Simone. Chiunque può rifornirsi portando contenitori propri.

Chi non è in grado di fare rifornimenti in prima persona (come anziani o malati) può chiamare la Sala Emergenze di Protezione Civile al numero 010.5577868 per chiedere aiuto.

