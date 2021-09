Porto che non assorbe, Aspi impone uscita ad Aeroporto. La città nella morsa del traffico

Problemi anche in A12 per veicolo in avaria e cantieri: 7 km di coda tra Nervi e Recco. Poi, 4 km tra Lavagna e Chiavari in direzione di Genova e 3 tra Rapallo e Chiavari verso Livorno. Code in A7 e A10

Dopo la mattinata, anche il pomeriggio è stato molto critico per il traffico in città. Alle ore 16:30 la situazione verso il varco san Benigno era già molto critica, con nessun accesso di camion al varco per tra le 16 e le 16:30.

L’Operativo di Autostrade ha imposto sulla A10 l’uscita dei mezzi pesanti diretti al bacino di Sampierdarena al casello di Genova Aeroporto riversandoli di fatto sulla direttrice Guido Rossa e Lungomare Canepa.

Alle ore 18:00 in zona varchi portuali la situazione era sempre pesante. I mezzi pesanti continuano ad entrare lentamente nel varco san Benigno. A questo si è aggiunto, sulla strada Aldo Moro, in direzione ponente un incidente stradale con ferito. Inevitabili altri rallentamenti.

Code sia sulla A7 sia sulla A10.

