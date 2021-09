Non paga il biglietto del bus e fugge dai controllori. Fermato dai CC della stazione Maddalena

Scappando, ha imboccato il vicolo sbagliato, cioè quello dove c’è la caserma dei Carabinieri di Maddalena. L’uomo ha spintonato i militari, facendoli cadere a terra, poi è stato inseguito e fermato e, oltre alla sanzione Amt, si è aggiudicato anche una denuncia per resistenza

I Carabinieri della Stazione Maddalena, durante un servizio per il controllo del territorio, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria, per il reato di resistenza a P.U. un cittadino marocchino, regolare sul territorio. L’uomo, sorpreso dai controllori dell’Amt su un mezzo pubblico senza biglietto, per evitare il controllo si è dato alla fuga e ha avuto la pessima idea di infilarsi in via al Ponte Calvi, dove c’è la sede della stazione. Notato dai militari che tentavano di bloccarlo, li ha spintonati facendoli cadere a terra. Subito inseguito a piedi, è stato raggiunto e bloccato dopo una breve colluttazione.

