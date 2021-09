Friday For Future, corteo per il clima in centro. Riprendono le iniziative per il clima

24 Settembre 2021

La manifestazione è partita dai giardini di Brignole arriverà in piazza De Ferrari. Chiuso il traffico in via XX Settembre Tanti i cartelli: "Anche i dinosauri pensavano di aver tempo", "Gas è morte", "Voi avete finito le scuse, noi abbiamo finito il tempo". Il numero dei manifestanti è un po' minore rispetto alle manifestazioni organizzate prima del Covid, ma il numero di persone in piazza, soprattutto studenti, è comunque considerevole. I manifestanti hanno salutato il "Partigiano Remo", che li ha sempre accompagnati in piazza ed è morto nel novembre dello scorso anno a 94 anni. A livello locale, il movimento è contro le miniere di titanio nel parco del Beigua, a favore del Parco di Portofino nazionale, per l'efficientamento del trasporto pubblico urbano. Sotto: la diretta di Goodmorning Genova

