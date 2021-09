Code per imbarco traghetti sull’elicoidale e in A7 (Genova Ovest). La coda parte dalla Guido Rossa

Code in A7 e sull’elicoidale di San Benigno, in Lungomare Canepa e sulla Guido Rossa per imbarco traghetti. Code in autostrada a causa della viabilità esterna che non riceve nel tratto compreso tra l’allacciamento A10 Genova-Ventimiglia e lo svincolo in direzione Genova dalle ore 7:30

Foto di Nico Cadosh

In A7 anche coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso e traffico rallentato tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.

In A10 coda di 4 km tra bivio A10/Inizio complanare Savona e Celle Ligure per lavori.

In A12 coda di 1 km tra Rapallo e Chiavari per lavori.

In A26 coda di 1 km tra bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Ovada per lavori

