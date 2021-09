Allo stadio gratis per Genoa-Verona, coda davanti allo store della squadra

Ieri sera l’annuncio del cadeau d’ingresso del fondo americano 777, da stamattina c’è la coda a Piccapietra per ritirare i biglietti gratuiti

I genoani si sono messi in coda prima dell’apertura del negozio per ottenere il ticket gratuito annunciato ieri dai nuovi vertici della squadra per la partita Genoa-Verona che si terrà al Ferraris domani, quando allo stadio saranno presenti Josh Wander, cof ondatore del fondo 777, Juan Arciniegas e Andres Blazquez. Si vogliono, probabilmente, assicurare lo stadio pieno per la partita d’ingresso.

Per ottenere il biglietto bisogna avere la tessera del tifoso.

