È successo a Quinto. Alla fine l’intervento dei Vigili del fuoco e di una guardia zoofila ha permesso la cattura dell’ungulato

Il bagnetto nella piscina di un giardino privato in via Gibilrossa, poi la passeggiata fino a un condominio di via Fibrizi dove il cinghiale ha salito le scale e ha raggiunto il tetto, fondando anche la porta per accedere al terrazzo. È lì che Vigili del fuoco e guardia zoofila lo hanno sedato per catturarlo.

In copertina: foto d’archivio

