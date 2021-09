Unige, “Uscimmo a riveder le stelle” a Villa Serra di Comago

Dialogo sui percorsi di ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale, concerto del gruppo GnuQuartet in “Paganini the rock album” e osservazione guidata al riconoscimento di stelle e costellazioni a cura dell’Osservatorio Astronomico del Righi

“Uscimmo a riveder le stelle” è il titolo che unisce tre diversi eventi organizzati dall’Università di Genova in ville storiche e parchi pubblici della Liguria, per tornare a praticare la cultura sul territorio a diretto contatto con il pubblico.

Dopo Sestri Levante (19 agosto) e Porto Venere (26 agosto), è la volta di Villa Serra di Comago, a Sant’Olcese: per giovedì 16 settembre l’Università di Genova propone una serata articolata in tre momenti: un dialogo sui percorsi di ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale (con Fabrizio Benente, prorettore UniGe alla Terza Missione, e Domenico Guerso, docente UniGe di Topografia e cartografia e componente della Commissione permanente del Consorzio Villa Serra), il concerto del gruppo GnuQuartet in “Paganini the rock album” e l’osservazione guidata al riconoscimento di stelle e costellazioni a cura dell’Osservatorio Astronomico del Righi.

Per ulteriori informazioni e modalità di partecipazione all’evento: https://life.unige.it/uscimmo-riveder-stelle-sant-olcese

Inoltre, sul magazine di Ateneo, alla pagina https://life.unige.it/uscimmo-riveder-stelle-video, sono disponibili le registrazioni delle serate di Sestri Levante e Porto Venere.

Mi piace: Mi piace Caricamento...