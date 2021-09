Sì del consiglio comunale al centro commerciale alla rotonda di Carignano

Modifica del piano urbanistico per permettere l’insediamento di un centro con supermercato e punto vendita non alimentare votata a maggioranza

«Se l’alternativa è l’attuale degrado, siamo senz’altro favorevoli alla riqualificazione della zona nel rispetto dell’ambiente, delle peculiarità storiche e architettoniche del sito e dei vincoli della Soprintendenza, per un miglioramento della mobilità, per una maggiore offerta di parcheggi e per la piena fruibilità della rotonda da parte di bambini e famiglie residenti» ha detto in aula il capogruppo di Forza Italia Mario Mascia.

Non favorevole il Pd: «Senza alcun confronto con i residenti e con i commercianti, nonostante il contenzioso tuttora pendente al Tar, il Consiglio Comunale ha modificato il piano urbanistico per consentire l’insediamento di due nuovi supermercati – uno alimentare e uno non alimentare – presso la Rotonda di Carignano, il cui diritto di superficie è stato ceduto ad un’impresa privata per novant’anni – dicono al gruppo Dem -. Ancora una volta la Giunta Bucci, senza alcuna visione di sviluppo sostenibile per la città, spaccia per riqualificazione la dismissione di patrimonio pubblico, la cementificazione e l’apertura di nuove strutture di vendita. Noi siamo convinti che Genova abbia bisogno di un altro modello di sviluppo».

È stato approvato oggi all’unanimità dal Consiglio Comunale anche un ordine del giorno a firma del consigliere comunale di Forza Italia Stefano Costa, che richiamati due analoghi ordini del giorno presentati dal collega di gruppo e consigliere comunale decano Guido Grillo, impegna il Sindaco e la Giunta «a promuovere, attraverso il Municipio competente, un percorso di condivisione e illustrazione degli avanzamenti del progetto edilizio relativo alla Rotonda di Carignano». «Lo scopo – dichiara Costa – è quello di traguardare l’obiettivo di una piena riqualificazione del sito, promuovendo un intervento che mantenga un equilibrio con le esigenze del quartiere e tuteli le peculiarità storiche e architettoniche del sito».



