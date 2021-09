Si arrampica su impalcature in via Bologna e minaccia di gettarsi di sotto

Un uomo, verso le 11 di questa mattina, si è arrampicato sulle impalcature di cantiere per il rifacimento della facciata di un palazzo in via Bologna, a San Teodoro

Sul posto tre mezzi dei vigili del fuoco con l’autoscala, diversi mezzi dei carabinieri sia per la mediazione sul tetto dell’edificio, sia per la viabilità (i mezzi di soccorso occupano un’intera corsia di via Bologna), l’automedica inviata dal 118, l’ambulanza della Misericordia.

Ancora sconosciute le ragioni del disperato gesto.

Articolo in aggiornamento.

