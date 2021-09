Tappa a Genova per i ragazzi Down nel tour “Route21 Chromosome on the Road”

13 Settembre 2021

Il Genova Chapter (il Club degli appassionati Harley Davidson)sta ospitando i protagonisti del tour e li ha accompagnati a Palazzo Tursi, dove sono stati accolti dall'assessore Lorenza Rosso e dal arcivescovo monsignor Marco Tasca e dal comandante della stazione Maddalena dei Carabinieri Giuseppe Cotugno Una nuova edizione per appassionante giro per l'Italia sulla sella di una bellissima Harley Davidson, raccontato dal Biker Giampiero Papasodero e dai suoi 6 amici "speciali" che si stanno alternando con lui nelle 4 settimane di viaggio, lungo gli oltre 12.000 Km, per 25 tappe. L'avventura è iniziata il 4 settembre a Cervia e si concluderà il 4 ottobre a Viterbo, oggi ha fatto farà tappa a Genova.

