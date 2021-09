Incidente mortale in via Isocorte. Muore una donna. Strada chiusa

È successo questo pomeriggio quando un’autovettura ha tamponato un autoarticolato fermo. A perdere la vita è stata la passeggera dell’autoveicolo

In via Isocorte, a Pontedecimo, sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118, la Polizia locale dell’Unità territoriale Valpolcevera e i colleghi del nucleo Infortunistica del reparto giudiziaria della Polizia locale per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente. La donna aveva 85 anni. Alla guida del veicolo c’era il marito, ora sotto shock.

La persona deceduta si chiamava Bianca Emilia Cavanna e abitava in via Martiri della Libertà.

Articolo in aggiornamento

