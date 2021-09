Al Circuito City tornano i film in lingua originale: “Dune” di Villeneuve dal 16 al 19 settembre

Tornano i film in lingua originale al cinema City. Il primo titolo di “The Original Film” è l’attesissimo “Dune” di Denis Villeneuve, in programma da giovedì 16 a domenica 19 settembre (ore 15,30 – 18,30 – 21) in versione originale con i sottotitoli in italiano. Presentato alla 78ª Mostra del cinema di Venezia, è una trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo di Frank Herbert, una saga che ha già ispirato Alejandro Jodorowsky per un’opera maestosa purtroppo mai realizzata e David Lynch con un film del 1984. Il regista francese con “Dune” offre una nuova prova nel genere fantascientifico, dopo “Arrival” e “Blade Runner 2049”

Circuito City

(Vico Carmagnola 9, tel. 010 8690073)

Da giovedì 16 a domenica 19 settembre 2021, ore 15.30 – 18.30 – 21.00

DUNE

Regia Denis Villeneuve

Con Thimotée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin

Fantascienza, Usa, 2021 – Durata 155’

In un distante futuro dell’umanità, il duca Leto Atreides accetta la gestione del pericoloso pianeta di Arrakis, anche noto come Dune, l’unica fonte della sostanza più preziosa dell’universo, “la spezia”, una droga che allunga la vita, fornisce capacità mentali sovrumane e rende possibili i viaggi nello spazio. Nonostante Leto sappia che l’offerta è parte di una complessa trappola creata dai suoi nemici, decide di partire per Arrakis, portando con sé la sua concubina Bene Gesserit Lady Jessica, il giovane figlio ed erede Paul, e i suoi più fidati consiglieri. Leto prende il controllo di un’operazione di estrazione della spezia, resa pericolosa dalla presenza di enormi vermi delle sabbie. Un amaro tradimento conduce Paul e Jessica dai Fremen, nativi di Arrakis che vivono nel deserto più profondo.

L’attività di Circuito è sostenuta dai main sponsor Banca Carige, che promuove la cultura e le imprese liguri, in una sfida che unisce tradizione e innovazione, e Fondazione Cappellino-Almo Nature che attraverso la partnership con Circuito Cinema e Circuito Cinema Scuole, attente all’educazione civica e ambientale, vogliono contribuire a diffondere l’importanza delle scelte quotidiane dell’individuo in relazione alla tutela degli habitat e far sapere che un modello economico a impatto positivo sulla biodiversità è possibile (e in Fondazione Capellino – Almo Nature già esiste).

