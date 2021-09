Stanotte, un equipaggio del Nucleo Radiomobile ha denunciato per il reato di danneggiamento un 35 enne pregiudicato

L’uomo, senza un apparente motivo, ha mandato in frantumi la pensilina in vetro di una fermata Amt per poi allontanarsi velocemente. Il 35enne genovese è stato, però, rintracciato poco dopo dalla pattuglia dei carabinieri giunta sul posto.

