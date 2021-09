Provoca incidente e scappa, denunciata dai Carabinieri

Nel luglio scorso donna non ha dato la precedenza a un ciclista ventenne che è caduto a terra ed è finito all’ospedale

Ieri mattina, i Carabinieri di Sestri Levante, dopo una denuncia sporta da un ventenne, hanno iniziato una serie di accertamenti, terminati con l’identificazione e la denuncia di una 60enne romena per il reato di lesioni personali colpose ed omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale con feriti.

Lo scorso fine mese, lungo la via Aurelia, la straniera, alla guida del proprio veicolo, ha omesso di dare la precedenza al ragazzo che, in sella alla sua bicicletta, nel tentativo di evitare l’impatto, è caduto rovinosamente a terra, riportando lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. La donna, invece di soccorrere il malcapitato, si era data alla fuga.

In copertina: foto d’archivio

