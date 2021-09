Il nuovo ad di Fs: «15 miliardi per potenziare il trasporto in Liguria»

Luigi Ferraris: « Gruppo pronto a investire 31 miliardi del Pnrr in mobilità Integrata a 360°, tecnologie e sostenibilità continuando a sviluppare l’Alta Velocità e il trasporto regionale attraverso soluzioni basate sulla creazione di valore rispettando le esigenze delle persone»

«15 miliardi per potenziare il trasporto in Liguria é l’investimento previsto dal Gruppo FS con treni di qualità e nuove infrastrutture, sia all’interno della Regione che per le connessioni extra regionali, fino ai corridoi europei, con particolare attenzione ai collegamenti destinati alle merci». Lo ha annunciato oggi il nuovo amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Luigi Ferraris è intervenuto, per la prima volta in Liguria, al Festival della comunicazione di Camogli.

L’ad di Fs lo ha dichiarato in un dibattito moderato dal giornalista Ferruccio De Bortoli sui temi di ripresa e sostenibilità evidenziando come Il Gruppo FS sia «pronto a investire 31 miliardi del Pnrr in mobilità Integrata a 360°, tecnologie e sostenibilità continuando a sviluppare l’Alta Velocità e il trasporto regionale attraverso soluzioni basate sulla creazione di valore rispettando le esigenze delle persone» un attenzione particolare alle «infrastrutture sempre più interconnesse grazie alla digitalizzazione e a percorsi di formazione dei giovani per affrontare le sfide del domani».

Ha proseguito, sempre sul tema di ripresa e sostenibilità, sottolineando il ruolo chiave del Gruppo FS nel rilancio e nello sviluppo dei sistemi di mobilità innovativi e digitalizzati. «FS italiane è impegnata sempre di più a creare connessioni fisiche e digitali garantendo e offrendo servizi a misura di ogni persona, valorizzando il territorio in cui viviamo» ha concluso.

