Domani, lunedì 13 settembre parte l’orario invernale di Amt

Resterà in vigore fino al 12 giugno e comprende i rinforzi legati al servizio scolastico

«Con la programmazione invernale, l’azienda mette in campo il massimo della sua capacità produttiva, in termini di personale e mezzi, per far fronte alle esigenze di mobilità sia in ambito urbano che provinciale» dicono all’azienda.

L’orario invernale di quest’anno, oltre al normale incremento tipico rispetto all’estate, prevede gli incrementi di servizio legati al rinforzo scolastico comunicati nei giorni scorsi.

come consultare l’orario invernale di amt

Gli orari del servizio invernale, urbano e provinciale, si possono consultare sul sito www.amt.genova.it direttamente dal bottone dedicato presente in home page, oppure utilizzando la APP AMT.

Per tutte le informazioni è possibile, inoltre, contattare il Servizio Clienti al numero 848 000 030, dal lunedì al venerdì, dalle 8.15 alle16.30.

