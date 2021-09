Da martedì di nuovo in servizio la funicolare di Sant’Anna

Terminati gli interventi relativi alla revisione speciale, martedì 14 settembre la funicolare Sant’Anna torna in servizio, pronta anche per la riapertura delle scuole

Amt ricorda che l’impianto è stato sottoposto, dal 1° agosto scorso, a controlli ed interventi complessi sulle parti in movimento e sulle componenti a terra, così come previsto obbligatoriamente dalla normativa raggiunti i 30 anni di vita tecnica.

Tra le attività più significative che sono state eseguite si ricordano:

gli interventi elettrici e meccanici sugli apparati di vettura, presso le stazioni e in sala macchine;

sugli apparati di vettura, presso le stazioni e in sala macchine; la sostituzione della fune traente e la manutenzione dei rulli guida fune lungo la linea;

e la manutenzione dei rulli guida fune lungo la linea; i controlli speciali di sicurezza sulle componenti di impianto;

sulle componenti di impianto; il rinnovamento dell’impianto di illuminazione lungo la linea con l’installazione di lampade di ultima generazione a LED a basso consumo.

Oltre a questi articolati interventi, è stata posta particolare attenzione al restyling della funicolare con il rinnovo dell’intera cartellonistica in un’ottica di valorizzazione dell’impianto sia per i cittadini che per i turisti.

Il risultato finale è una funicolare adeguata ai più recenti standard di sicurezza e completamente rinnovata. La funicolare sarà in servizio, come di consueto, ogni giorno dalle ore 7.00 a mezzanotte e mezza.

