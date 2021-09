Riqualificazione via Sampierdarena e via Gualco grazie ai finanziamenti del Decreto Sicurezza

Mobilità sostenibile nell’ambito del progetto degli assi di forza e riqualificazione degli spazi urbani, dei marciapiedi e del verde pubblico in via Sampierdarena. In via Gualco rifacimento di raccolta delle acque bianche, l’asfaltatura e la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica e di un impianto di videosorveglianza. Progetti approvati dalla giunta comunale

La risistemazione di via Sampierdarena – 1.279.900 di euro il totale dello stanziamento– porterà alla realizzazione di una nuova mobilità sostenibile nell’ambito del progetto “assi di forza”, con la relativa riqualificazione degli spazi urbani, dei marciapiedi e delle aree di verde pubblico.

In particolare il piano comporta la realizzazione di una corsia dedicata per il Trasporto pubblico locale con il necessario ripensamento della viabilità di tutta la via. L’intera carreggiata stradale è stata ripensata, prevedendo a monte una corsia per il traffico veicolare privato (automobili merci etc.) oltre ad una pista ciclabile in struttura ed un allargamento dei marciapiedi; a seguire è prevista la corsia dedicata alla linea numero 3 del Trasporto pubblico locale.

Il progetto prevede inoltre il completo rifacimento dei marciapiede con l’allargamento in molti tratti e l’inserimento degli scivoli e dei necessari percorsi podotattili per gli ipovedenti. Sul marciapiede a monte della via – come detto – è stato anche previsto l’inserimento di una pista ciclabile in struttura per permettere di percorrere ai ciclisti da ponente a levante il percorso in totale sicurezza.

L’inserimento di verde urbano rappresenta l’ossatura del progetto di riqualificazione. Il verde pensato si articola in tre livelli. Il primo è l’inserimento di un filare centrale di alberi volendo creare così, oltre a una ombreggiatura e un filtro al rumore e allo smog, un effetto scenografico di viale alberato. Il secondo livello sono le aree verdi a giardino individuate in alcuni siti abbandonati o di risulta – i terrain vague propriamente detti – creando piccoli giardini, punti di aggregazione con alberature e panchine. Il terzo livello è quello delle aiuole e delle alberature posti in maniera strategica lungo i due marciapiedi.

Parte importante del progetto è l’inserimento di un sistema di videocamere di sorveglianza e il potenziamento della pubblica illuminazione soprattutto nelle aree di sosta.

La riqualificazione urbana di via Gualco (530mila euro l’ammontare complessivo) prevede il rifacimento di raccolta delle acque bianche, l’asfaltatura e la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica e di un impianto di videosorveglianza.

Si tratta di una strada senza sbocco veicolare all’interno del Municipio Media Valbisagno, che – grazie alla confluenza con via Pedullà – è divenuta un’importante sede di insediamenti industriali.

Questa zona è storicamente riconosciuta anche come polo sportivo per molti cittadini essendo presenti il campo sportivo di calcio “25 aprile”, il Centro Ippico Genovese, il Tennis club San Giorgio e il Centro “San Luca Stadium”.

Proprio per questi motivi la strada, molto frequentata da adulti e ragazzi, necessita di interventi che possano garantirne vivibilità e sicurezza.

«Il tema della sicurezza – sottolinea l’assessore alla Polizia Locale Giorgio Viale – è un tema da affrontare in maniera organica. C’è l’aspetto che attiene al controllo del territorio, ma anche un altro che fa perno sulla riqualificazione di porzioni importanti della città e sulla rivitalizzazione di quartieri per renderli più vivibili e – di conseguenza – più sicuri. I progetti che approviamo vanno esattamente in questa duplice direzione. Da un lato rendono il nostro Corpo di Polizia Locale sempre più moderno ed efficiente, dall’altro consentono di creare le condizioni affinché la percezione di sicurezza sia sempre più diffusa».

«Come è nostra consuetudine – commenta l’assessore al Bilancio e ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi – siamo sempre estremamente reattivi nell’utilizzare al meglio tutte le risorse che ci provengono da varie fonti. I finanziamenti serviranno a riqualificare aree che abbisognano di interventi in grado di prevenire il degrado e creare condizioni di vivibilità per la cittadinanza. Sono molto felice di aver mantenuto gli impegni che ci eravamo presi, anche dietro richiesta dei Municipi, su via Gualco e via Sampierdarena. Un altro elemento che ci tengo a sottolineare è l’attenzione all’aspetto complessivo della nostra azione: l’Amministrazione considera la città, pur nelle sue peculiarità, come un corpo unico sul quale ci sforziamo di operare in maniera organica e coordinata. Siamo convinti che questa tipologia di intervento sia vincente e crei coesione sociale».

