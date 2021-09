Privo di green pass, ne compra uno falso da una guardia per salire sul traghetto. Entrambi denunciati

Entrambi segnalati all’autorità giudiziaria dalla Polizia di frontiera per i reati di corruzione di incarico di pubblico servizio e falsità materiale in atto pubblico in concorso

Ieri mattina 2 settembre, a seguito di segnalazione delle guardie giurate preposte ai controlli sanitari in imbarco sul traghetto per il Marocco circa l’avvenuta presentazione da parte di un passeggero di una certificazione falsa attestante la negatività di un tampone Covid 19, la Polizia di frontiera è intervenuta sul posto accertando attraverso rapide indagini, oltre che sulla falsità della certificazione, come era stata acquisita.

In particolare, le indagini hanno messo in lice come il passeggero, dopo essere stato respinto una prima volta all’imbarco perché risultava privo della richiesta certificazione, si sarebbe poi rivolto ad un operatore in uniforme di una delle società di vigilanza operanti all’interno dell’area portuale che, dietro compenso di 40 euro, gli avrebbe in pochi minuti procacciato la falsa certificazione di cui sopra con cui, poco dopo, lo stesso passeggero si sarebbe nuovamente presentato citati controlli.

Nell’occasione, il personale di polizia sussidiaria che già aveva negato il primo imbarco, jnsospettito dalla ristretta tempistica con cui il soggetto era entrato in possesso della prevista certificazione, ha richiesto l’intervento della Polizia di Frontiera. I successivi accertamenti di pg hanno consentito di acquisire oggettivi elementi sull’intera vicenda che è terminata con il deferimento all’Autorità Giudiziaria dei due responsabili per i reati di corruzione di incarico di pubblico servizio e falsità materiale in atto pubblico in concorso nonché al sequestro del denaro frutto dell’illecita transazione e dei rispettivi apparati radiomobili nei quali era stato rinvenuto in formato elettronico il falso tampone negativo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...