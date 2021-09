Polizia locale, approvato il potenziamento della centrale operativa

Il finanziamento previsto (542.970 euro) servirà ad incrementare la rete di ripetitori che passeranno da tre a cinque, a permettere la “migrazione” al sistema digitale con la completa riqualificazione degli apparati radio portatili e l’acquisizione di un sistema gestionale per il coordinamento delle radio. Grazie al progetto verranno acquistate inoltre circa 110 dashcam per il collegamento e la trasmissione in streaming verso la Centrale Operativa di video live ripresi da veicoli di servizio. Progetto approvato dalla giunta comunale attraverso il Decreto Sicurezza

La Giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessore al Bilancio e ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi e dell’assessore alla Polizia Locale e alla Sicurezza Giorgio Viale, la scheda progettuale per il rinnovo e il potenziamento della Centrale operativa della Polizia Locale

Il rinnovo e potenziamento della Centrale Operativa della Polizia locale comporterà la realizzazione di una rete digitale DMR in grado di garantire, sia alla Polizia locale sia alla Protezione Civile, standard evoluti di comunicazione, una capillare copertura su tutta la città e una pronta geolocalizzazione delle pattuglie che assicurerà in questo modo una più immediata capacità di intervento e di coordinamento delle forze in campo.

Gli apparati radio saranno dotati di sistema GPS per consentire la geolocalizzazione delle pattuglie e il nuovo sistema gestionale permetterà ad ogni operatore di accedere a tutte le radio e – attraverso un software cartografico – visualizzare su mappa grafica sia gli eventi, sia le unità mobili.

