In ritardo la riapertura della galleria Ranco in A10. Era prevista per le 14

A seguito di imprevisti tecnici durante le fasi di lavorazione notturne

A seguito di un imprevisto tecnico occorso a uno dei conci in corso di installazione nella galleria Ranco, per i lavori di ammodernamento del tunnel, dovrà essere slittata la riapertura al traffico di tutte le corsie disponibile del tratto tra Albisola e Savona in A10, prevista per le 14:00 di oggi. I tecnici e i progettisti di Autostrade per l’Italia stanno, infatti, approfondendo le possibili soluzioni da adottare per garantire il pieno ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile e per la durata del fine settimana.

In attesa della riapertura la Direzione di Tronco di Genova di Aspi ha previsto un potenziamento di squadre di soccorso meccanico e di assistenza agli utenti, attualmente sulla tratta il traffico è garantito su una corsia per senso di marcia e si registrano 2 km di coda. Si consigliano gli utenti di verificare lo stato del traffico attraverso tutti i canali di viabilità dedicati alla Liguria e sul sito internet della società www.autostrade.it.

