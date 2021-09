Giornate Europee del Patrimonio, a Genova si comincia con l’abbazia di San Giuliano

Il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per la Liguria ha organizzato un ciclo di incontri per il pubblico. I primi due appuntamenti avranno luogo sabato 11 e domenica 12 settembre, poi toccherà all’Acquedotto storico

Aspettando le Giornate Europee del Patrimonio 2021

Aperture straordinarie con visite guidate della chiesa di San Giuliano a Genova

orari di visita: 15.00 – 16.00 – 17.00

Dopo il grande successo registrato in occasione delle visite del 2020, l’iniziativa permetterà ai cittadini e ai turisti di visitare un edificio, in consegna al Segretariato regionale MiC della Liguria, chiuso al pubblico da circa vent’anni. Studi, ricerche, progetti e interventi da parte del Ministero della Cultura proseguiti per decenni all’abbazia di San Giuliano sono confluiti nel 2019 nel volume a cura di Cristina Bartolini, “L’abbazia di San Giuliano a Genova”, Sagep Editori Genova.

Ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti, su presentazione di certificazione verde e documento d’identità in corso di validità.

Si ricorda che l’accesso ai musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, ad eccezione dei soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e dei soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. La verifica delle certificazioni è effettuata prevedendo controlli anche a campione sull’identità dei soggetti sopra individuati all’atto dell’accesso (decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, art. 9, c. 2 e c. 3; art. 9-bis c. 3 e c. 4).

Prenotazione obbligatoria: sr-lig.comunicazione@beniculturali.it entro le ore 13 del 9 settembre.

La richiesta di partecipazione dovrà riportare nominativo e numero dei partecipanti, fascia oraria della visita e recapito telefonico; la prenotazione sarà valida se confermata dall’Ufficio.

Ingresso da Corso Italia, 11. Per portatori di handicap accesso da Lungomare Lombardo, 21.

L’evento avrà luogo anche in caso di pioggia. Si raccomanda di indossare scarpe basse e chiuse.

Info Giornate Europee del Patrimonio 2021: https://bit.ly/3yD1HYI

