Centro storico, ambulanza fermata da auto in divieto, la videodenuncia di un’abitante

Barbara Perra ha postato su Facebook un video che racconta cosa è successo stamattina nella zona del Molo. Una Fiat Panda è stata lasciata in sosta vietata, è arriva un’ambulanza diretta alle Mura di Malapaga, ma non è riuscita a passare. I militi sono scesi e sono andati di corsa a piedi verso casa della persona da soccorrere La cittadina: «E se a passare dovesse essere un camion dei pompieri perché sta bruciando casa vostra? Facciamo la fine del topo»

Perra fa notare che tra dehors e auto in divieto di sosta la situazione è diventata pericolosa. «Capisco che ci sono problemi di posteggio, ma anche sulle Mura ci sono auto ovunque, non si riesce più a passare, ci sono veicoli quasi dentro i portoni. Capiamo i tavolini dei bar, capiamo tutto, ma la situazione è diventata insostenibile. Auguriamoci sempre che a stare male non sia un nostro parente».

