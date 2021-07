No, non è il fine settimana: è lunedì. E i bar di piazza delle Erbe e zone limitrofe sono tutti chiusi (come si vede nel video). I bar non c’entrano e il fine settimana non c’entra. Gli abitanti del centro storico sono costretti a vivere così ormai tutti i giorni. Il martedì mattina si lavora, ma gli abitanti almeno fino alle 3:30 non hanno potuto dormire.

