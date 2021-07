Bucci anticipa la manifestazione e si presenta alle Gavette a parlare coi residenti

Stamattina Marco Bucci, di buon’ora, si è presentato proprio sotto il viadotto Bisagno che sarà oggetto di lunghi lavori: «C’è l’impegno per proporre a chi di dovere soluzioni – condivise anche questa mattina con i residenti – che possano soddisfare pienamente gli abitanti»

Oggi gli abitanti hanno organizzato manifestazioni davanti al Consiglio regionale e alla sede del Comune (dove oggi ci sarà la riunione del Consiglio per chiedere l’impegno delle forze politiche tutte per ottenere da Autostrade compensazioni dei disagi maggiori di 20/30 mila euro e addirittura l’acquisto delle case a prezzi di mercato.

«Questa mattina in Valbisagno insieme ai residenti della zona delle Gavette per confrontarci sui prossimi cantieri che interesseranno il viadotto autostradale e parlare delle problematiche che la zona sta subendo e subirà.

Da parte dell’amministrazione comunale c’è l’impegno per proporre a chi di dovere soluzioni – condivise anche questa mattina con i residenti – che possano soddisfare pienamente gli abitanti» ha poi scritto il Sindaco sulla sua pagina Facebook.

