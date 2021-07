Ubriaco, aggredisce anziano in spiaggia e cerca di colpire i poliziotti

34enne pregiudicato in stato di ebbrezza denunciato ieri alle 18 a Punta Vagno

La Polizia di Stato di Genova ha denunciato in stato di libertà un 34enne bulgaro, pregiudicato, per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e lo ha sanzionato per ubriachezza.

Gli operatori delle Volanti dell’UPGSP sono intervenuti ieri pomeriggio nella spiaggia di Punta Vagno in quanto era stata segnalata una lite tra due persone.

Arrivati sul posto, il proprietario di un locale ha riferito agli operatori di aver dato riparo ad un anziano terrorizzato dal comportamento di un uomo che lo ha aggredito senza motivo, mentre stava passeggiando sulla spiaggia, prima urlandogli qualcosa di incomprensibile in lingua straniera e poi spingendolo e facendolo rovinare sulla sabbia.

Gli agenti hanno individuato l’aggressore, palesemente ubriaco e completamente fuori controllo e molto infastidito dalla presenza della Polizia. Durante il loro intervento il 34enne ha cercato più volte di allontanarsi dai poliziotti creando panico tra i bagnanti, molti dei quali anziani e bambini. Quando hanno cercato di farlo andar via dalla spiaggia l’uomo, nonostante fosse invitato alla calma, ha iniziato a spingerli cercando di colpirli con calci e pugni.

Dopo una ventina di minuti in cui la condotta aggressiva dell’uomo cresceva destando preoccupazione tra i bagnanti, gli operatori sono riusciti a contenerlo e lo hanno accompagnato in Questura per gli atti di rito.

