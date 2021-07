Tre non vaccinati tra i 39 e i 51 anni ricoverati al San Martino per Covid. Uno è grave

Lo annuncia sulla propria bacheca Facebook il presidente della Regione e assessore alla Sanità Giovanni Toti. Sono arrivati all’ospedale nelle ultime 24 ore

«Cos’altro serve per capire l’importanza del vaccino contro il Covid? Facciamolo, per la nostra salute e quella di chi ci sta vicino. I nuovi ricoverati a Genova hanno 39, 40 e 51 anni. Uno lo stanno per intubare. Vacciniamoci, per non rischiare di richiudere il Paese!» scrive Toti sulla propria bacheca Facebook.

Il presidente della Regione cita il responsabile della clinica di Malattie infettive Matteo Bassetti il quale sostiene che al San Martino da maggio ad oggi sono arrivati solo contagiati covid non vaccinati.

