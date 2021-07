Toti: «La Sanità regionale chiude in pareggio nonostante la pandemia»

Il presidente della Regione: «Obiettivo raggiunto nonostante anche il finanziamento statale del settore sanitario sia rimasto, in termini reali, ai livelli del 2010»

«Il Servizio Sanitario Regionale ha raggiunto, a chiusura dell’esercizio 2020, l’obiettivo del pareggio previsto dalla legge regionale 34/2016 a seguito dell’attivazione del piano di efficientamento con due anni di anticipo, segnando il concludersi del percorso quinquennale avviato nel 2016». Lo annuncia oggi il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, assessore alla Sanità e al Bilancio, illustrando in Commissione l’assestamento di bilancio 2021-2023. Nel 2015, anno di insediamento della prima giunta Toti, il disavanzo ereditato dalla precedente amministrazione di centrosinistra ammontava a 94,7 milioni di euro.



Il presidente della Regione sottolinea che il raggiungimento di questo «importante obiettivo» è stato possibile grazie ad «un percorso di risanamento e razionalizzazione del sistema, reso ancora più arduo da un finanziamento statale del settore sanitario rimasto, in termini reali, ai livelli del 2010 e, in ultimo, dall’impatto dell’epidemia da Covid-19 che in modo improvviso ha messo sotto stress organizzativo ed economico l’intero modello sanitario».

