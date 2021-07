Meteo Limet: sole e clima caldo. Crescita delle temperature nei prossimi giorni

Situazione: promontorio anticiclonico garantisce un inizio di settimana con tempo stabile

Lo dice Federico Imperiale dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: lunedì 19 luglio 2021

Avvisi: Nessuno.

Cielo e Fenomeni: Qualche nube in un contesto ampiamente soleggiato al mattino. Dalle ore centrali qualche cumulo sui rilievi, in particolare su Alta val Trebbia, Val D’Aveto ed Alpi Liguri, dove non si escludono localizzate note instabili. In prevalenza poco nuvoloso lungo le coste.

Venti: In prevalenza settentrionali, qualche debole brezza pomeridiana potrà imporsi lungo le coste.

Mari: Poco mosso.

Temperature: Minime stazionarie, massime stazionarie od in lieve calo nei valori massimi lungo le coste. Clima caldo.

Costa: min +18/22°C, max +26/31°C;

Interno: min +13/20°C, max +28//31°C.

