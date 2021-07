Litiga col convivente e getta infissi e il cellulare dell’uomo dalla finestra

Ha colpito un motociclo, danneggiandolo. 26enne denunciata dai Carabinieri. È successo a Certosa

Ieri in tarda serata i militari del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà una ragazza 26enne, con pregiudizi di polizia, che in via Jori a seguito di un litigio con il convivente andava in escandescenza e rompeva gli infissi di una finestra, gettandoli, unitamente al telefono cellulare dell’uomo, nella strada sottostante, danneggiando un motociclo regolarmente parcheggiato.

