Da mercoledì sul depuratore di Sturla la nuova arena cinematografica (con cuffie)

Mercoledì 21 luglio sul depuratore di Sturla si inaugura la nuova arena Circuito sul mare. Gli spettatori, dotati di cuffie silent cinema nel rispetto del vicinato e dell’ambiente, sono seduti sulle sedie a sdraio davanti al mare, con tavolino, cocktail, birra, cartocci di acciughe fritte, calamari, patatine. Si comincia con “Black Widow” di Cate Shortland

Sdraio, cuffie e bibita sul tavolino davanti al mare. A Sturla da mercoledì 21 luglio si va al cinema così. Sul depuratore di via del Tritone nasce “Circuito sul mare”, uno spazio completamente nuovo nella concezione che permette una fruizione rilassata e vacanziera. Si comincia con il film “Black Widow” di Cate Shortland con Scarlett Johansson, Florence Pugh e Rachel Weisz. Ma prima dell’inizio si può passare al Bistrot per un aperitivo o una bibita da gustare durante la proiezione. Ogni coppia di sdraio, infatti, è affiancata da un tavolino in legno su cui posare la consumazione. Cartoccio di calamari, acciughe e patatine fritte, baguette, croque monsieur, galette estive, insalate, cocktail, birra, gelati è quel che serve il Bistrot sul mare. Anche in questo caso, come già sperimentato a Villa Gruber, gli spettatori saranno dotati di cuffie silent cinema, nel rispetto del vicinato e dell’ambiente. Su richiesta e fino a esaurimento, sono disponibili alcuni dispositivi per l’utilizzo di cuffie o auricolari personali.

“Circuito sul mare”, dopo l’apertura con “Black Widow” prosegue con la proiezione della trilogia de “Il signore degli anelli” nel ventennale dell’uscita della saga di Peter Jackson: “La compagnia dell’anello” (22 luglio), “Le due torri” (29 luglio), “Il ritorno del re” (4 agosto). Da segnalare anche l’anteprima di “Fast & Furious 9” di Justin Lin in programma il 3 agosto. Gli altri titoli ripercorrono la stagione appena conclusa con una selezione dei migliori film. Per le famiglie il 23 luglio si può vedere “I Croods 2 – Una nuova era” di Joel Crawford. Il programma prosegue con la commedia francese “La felicità degli altri” di Daniel Cohen (24 luglio), il premio Oscar “Minari” di Lee Isaac Chung (25 luglio), “The Father – Nulla è come sembra” di Florian Zeller con Anthony Hopkins (26 luglio), la commedia “Regine del campo” di Mohamed Hamidi (27 luglio), il pluripremiato agli Oscar “Nomadland” di Chloé Zhao con Frances McDormand (28 luglio). Per chi ama l’avventura il 30 luglio c’è “Jungle Cruise” di Jaume Collet-Serra con Dwayne Jonhson ed Emily Blunt, seguito dal thriller “Old” di M. Night Shyalaman (31 luglio), la commedia “Estate ‘85” di François Ozon (1 agosto), “Un altro giro” di Thomas Vinternberg (2 agosto) e “Crudelia” di Craig Gillespie con Emma Stone ed Emma Thompson (5 agosto). Il programma prosegue per tutto agosto con altri film.

“Circuito sul mare” con la zona spettacoli fa parte di un più ampio progetto di riqualificazione dell’area del depuratore di Sturla, in cui Circuito si è impegnato con l’assegnazione di un bando di gara emanato dal Comune di Genova, e in stretta collaborazione con il Municipio IX Levante. L’attuale stagione estiva prevede l’attuazione parziale del progetto, che verrà portato a termine nei mesi a venire. Il Bistrot è aperto per pranzo e aperitivo da giovedì a sabato dalle 12 alle 24, da domenica a mercoledì dalle 12 alle 22). La ristrutturazione rinnova l’area giochi per bambini e prevede un’area sgambatura per i cani, solarium verde, l’installazione di una cabina spogliatoio con docce a disposizione dell’utenza.

“Circuito sul mare” è presentato da Circuito, prodotto da Alesbet e Centro Culturale Carignano, con il sostegno di Europa Cinema e FICE – Federazione Italiana Cinema d’Essai. Main sponsor sono Banca Carige, che promuove la cultura e le imprese liguri, in una sfida che unisce tradizione e innovazione, e Fondazione Cappellino-Almo Nature che attraverso la partnership con Circuito Cinema e Circuito Cinema Scuole, attente all’educazione civica e ambientale, vogliono contribuire a diffondere l’importanza delle scelte quotidiane dell’individuo in relazione alla tutela degli habitat e far sapere che un modello economico a impatto positivo sulla biodiversità è possibile (e in Fondazione Capellino – Almo Nature già esiste). Sponsor Bricoman e Unipol Sai Assicurazioni. Sponsor tecnico Easy Scooter ed Ecolegna.

Biglietto sdraio: € 8 (intero); € 7 (ridotto e bambini fino a 12 anni)

Biglietto gradinata: € 5

Validi gli abbonamenti Circuito Cinema Top e Under 29

È possibile acquistare i biglietti

presso la biglietteria nei Giardini di via del Tritone da mezz’ora prima l’inizio dello spettacolo

presso il cinema Sivori in salita s. Caterina (tel. 010 5532054)

presso il totem biglietteria nel Cortile Minore di Palazzo Ducale

on line sul sito circuitocinemagenova.com

In caso di maltempo le proiezioni verranno annullate. Il biglietto non è rimborsabile

Programma in versione stampabile disponibile su www.circuitocinemagenova.com



Mi piace: Mi piace Caricamento...