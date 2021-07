Acquasanta, incidente con due feriti. Il Municipio:«Chiediamo da anni di potare la vegetazione»

Due persone sono state soccorse dal 118 e trasportate in codice giallo, di media gravità, una all’ospedale di Voltri e una al Villa Scassi. La visibilità, secondo l’assessore municipale del Ponente, è molto ridotta a causa della vegetazione, ormai costituita da veri e propri alberi, che deborda sulla strada

Oggi pomeriggio i feriti sono stati due, a causa dello scontro tra due auto avvenuto poco prima delle 15:10. Per fortuna non ci sono persone in gravissime condizioni.

«Sono almeno 4 anni che chiediamo insieme al Comune di Mele che la vegetazione che dal torrente risale con veri e propri alberi venga potata – dice l’assessore municipale del Ponente Matteo Frulio -. Non si è mai visto nessuno. Quel tratto è pericolosissimo e la vegetazione ormai deborda dal torrente verso la strada. Col Comune di Mele abbiamo fatto richiesta anche per la pulizia del torrente in sé per la stagione invernale, ma non ci ha mai considerato nessuno».

Non è detto che l’incidente specifico sia avvenuto proprio per la ridotta visibilità, ma certamente la vegetazione che impedisce la visuale rappresenta un concreto problema per la sicurezza della circolazione stradale.

