67enne alla guida senza mai aver conseguito la patente, denunciata dai Carabinieri

Controlli contro la guida in stato di ebbrezza in riviera: Nove le patenti ritirate e sette le autovetture sottoposte a fermo amministrativo

Lo scorso fine settimana, nell’ambito di un servizio ad “Alto Impatto” finalizzato al contrasto dei fenomeni che incidono sulla vivibilità e sul decoro della riviera di levante, i Carabinieri della Compagnia di Santa Margherita Ligure, nel corso di posti di controlli alla circolazione stradale nel centro cittadino e in prossimità del casello autostradale, hanno denunciato sette automobilisti, di età compresa tra i 20 e 42 anni, i quali sottoposti ad accertamento con l’etilometro, sono risultati condurre i loro veicoli in stato di ebbrezza alcolica. Nella circostanza sono stati altresì sanzionati amministrativamente due giovani neopatentati che sono risultati avere un tasso alcoolico tra g/L0,20 e g/L 0,40. I Carabinieri ricordano ai neopatentati che non possono assumere alcolici in modo assoluto. Nei controlli è incappata anche una donna 67 enne sorpresa alla guida senza aver mai conseguito la patente. Nove le patenti ritirate e sette le autovetture sottoposte a fermo amministrativo.

