15enne sfreccia con scooter 125 cc rubato, denunciata per ricettazione insieme al passeggero

La ragazza è troppo giovane per conseguire la patente, eppure guidava un Liberty che era stato trafugato il 1º giugno scorso. Nella serata di ieri 12 sanzioni della Polizia locale per guida in stato di ebbrezza

Sabato sera, alle 23:00 la squadra serale del Unità operativa Centro della Polizia locale impegnata in controllo in via Ippolito d’Aste, si è resa conto che il motociclo Piaggio Liberty che stava transitando aveva l’assicurazione scaduta. Gli operatori hanno fermato il veicolo nella Galleria Colombo che porta a in piazza Dante. Il veicolo è anche risultato rubato il 1º giugno scorso. Alla guida c’era una ragazzina enne priva di patente che non aveva, quindi, l’età per conseguire la patente di guida per condurre un ciclomotore di cilindrata 125 cc. Sono stati denunciati per ricettazione in concorso. Denunciato anche per istigazione a delinquere e per la mancanza dell’assicurazione il maggiorenne che viaggiava come passeggero, pregiudicato per reati specifici, rapina e aggressione a pubblico ufficiale. Lo scooter è stato consegnato al legittimo proprietario.

Sempre ieri sera, 12 le persone sorprese a guidare in stato di ebbrezza 6 autoveicoli e 6 motoveicoli. 9 sono state fermate dal Reparto Pronto Intervento, le altre 3 dal Distretto territoriale Centro e dal Distretto territoriale Valbisagno. Corso Saffi, corso Quadrio, corso Italia. Di questi, 7 avevano un tasso di alcol nel sangue pari a 1,5 grammi per litro e gli altri 5 sanzionati per il tasso alcolemico superiore a 0,5 ma non superiore a 0,8 grammi per litro. Tutte le patenti sono state ritirate.

