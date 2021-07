Acciaierie Italia: «Sicurezza a rischio per lo sciopero», ma la rsu non ci sta

Chiede quali sarebbero i reparti a rischio per la protesta sindacale e ricorda all’azienda «il recente disservizio che ha creato le condizioni per l’ennesima caduta del rotolo in fiz»

La risposta alle Acciaierie d’Italia Genova alla Direzione in risposta alla comunicazione di venerdì scorso dell’azienda con la quale si preannuncia la “messa in libertà di parte del personale interessato nelle giornate dal 20 al 29 c.m.” per mancanza di sicurezza.

Ra Rsu scrive alla Direzione di Acciaierie d’Italia. «In riferimento alla vostra comunicazione del 16 luglio 2021 vi invitiamo a comunicare in quali reparti sarebbe a rischio la sicurezza per le modalità di sciopero che vi abbiamo comunicato, ciò al fine di una loro eventuale rimodulazione. A margine della vostra comunicazione siamo a ricordarvi il recente disservizio che ha creato le condizioni per l’ennesima caduta del rotolo in fiz evento per cui abbiamo chiesto via pec l’intervento dell’organo di vigilanza esterno. La sicurezza sul lavoro è un tema a cui siamo molto sensibili pur in una marcia ridotta degli impianti il più delle volte per assenza di manutenzione o mancanza di approvvigionamenti di rotoli e materie prime».

Nell’ambito dello sciopero nazionale del Gruppo, la rsu aveva annunciato, a partire da martedì 20 luglio, una articolazione dello sciopero che prevede un’ora al giorno per un totale di 8.

Mi piace: Mi piace Caricamento...